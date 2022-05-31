المنتخب يستدعى 7 لاعبين من الأهلى وكريم حافظ لمباراتى غينيا وإثيوبيا

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء 7 لاعبين من الأهلي، وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي.

وخاض المنتخب الوطنى أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وشهد المران مشاركة محمود تريزيجيه ومحمد الننى ومصطفى محمد من المحترفين، بينما غاب محمد إبراهيم لاعب سيراميكا.