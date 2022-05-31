شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: الأهلى لم يقدم المستوى المطلوب أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هاني رمزي، نجم النادي الأهلي سابقا، أن الفريق الأحمر لم يقدم المستوى المنتظر منه أمام الوداد المغربي في نهائي أفريقيا، موضحا أن اللاعبين والمدرب هم المسئولين عن الهزيمة؛ بسبب الأخطاء الفنية في المباراة في التمركز والتمرير.

وقال رمزي، في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "مش عايزين ندور على شماعات نعلق عليها الهزيمة، كانت هناك ظروف وأجواء صعبة وكلنا نعرفها، لكن على أرض الملعب الأهلي استحق الخسارة، ولم يقدم ما يشفع له لتحقيق التعادل أو الفوز".

وخسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلا من: محمد الشناوى -محمد هانى- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول -أليو ديانج – حمدى فتحى – حسين الشحات- أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسى تاو.