شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الأهلي خسر أفريقيا بأدائه وخوفه في الملعب أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، أن مستوى النادي الأهلي كان سئئا للغاية أمام فريق الوداد المغربي، وذلك في اللقاء الذي خسره الفريق بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال قاسم، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي خسر أمام الوداد بأدائه داخل الملعب، وكان الخوف ظاهر على لاعبي الفريق في بداية اللقاء".
وأضاف: "الأهلي يعاني من مشاكل عديدة في الفترة الأخيرة، وتلك المشاكل ظهرت بنتائجه في بطولة الدوري".
وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.
وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي ، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.