شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الأهلي خسر أفريقيا بأدائه وخوفه في الملعب أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، أن مستوى النادي الأهلي كان سئئا للغاية أمام فريق الوداد المغربي، وذلك في اللقاء الذي خسره الفريق بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال قاسم، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي خسر أمام الوداد بأدائه داخل الملعب، وكان الخوف ظاهر على لاعبي الفريق في بداية اللقاء".

وأضاف: "الأهلي يعاني من مشاكل عديدة في الفترة الأخيرة، وتلك المشاكل ظهرت بنتائجه في بطولة الدوري".