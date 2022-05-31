شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن شوقي: خسارة الأهلي لنهائي أفريقيا "مؤامرة محبوكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن شوقي، نجم النادي الأهلي سابقا، إن فوز الوداد على الأهلى في نهائي أبطال أفريقيا مؤامرة محبوكة من الاتحاد الأفريقي ضد الفريق الأحمر.

وأضاف شوقي، في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "سنظل فخورين بهذا الجيل من اللاعبين ونثق في عودتهم مرة أخرى لمنصات التتويج، وكان من المستحيل أن يفكر الأهلي في الانسحاب".

وخسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة: محمد الشناوى -محمد هانى- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول -أليو ديانج – حمدى فتحى – حسين الشحات- أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسى تأو.

فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتى ، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسونى، زهير المترجيص وجاى مبينزا.

وخسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.