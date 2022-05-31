شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الوهاب يفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح وليد عبد الوهاب بالفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين، بهيئة استاد القاهرة الدولى باكتساح للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على 230 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسه.

ونجح وليد عبدالوهاب خلال الدورة الماضية في تنفيذ برنامجه الانتخابي في اللجنة النقابية، كما نال ثقة أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة المجلس المنتخب للجنة النقابية للعاملين بهيئة استاد القاهرة كالتالي:

وليد عبدالوهاب رئيسا بـ 230 صوتا

الأعضاء

1-نور الصباح القرشي 200 صوت

2-هاني أحمد هاشم 188 صوتا

3-مرسي حسين محمد 178 صوتا

4-أحمد عبدالقوي 168 صوتا

5-زكي جلال زكي 167 صوتا

6-ناصر عبدالمنعم 164 صوتا

7-محمد نصر عبده 163 صوتا

8-السيد شبل 147 صوتا

9-رضا محمد غطاس 121 صوتا

10-سامي عبدالعزيز 110 أصوات