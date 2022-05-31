شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى بعد خسارة الأهلى للنهائى: مبروك للاتحاد الأفريقى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أسامة حسنى نجم النادى الأهلى السابق انتقادات حادة للاتحاد الأفريقى بسبب الضغوطات التى وضعها على النادى الأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا، مؤكدا أن هناك خطة محكمة لا يعرف لمصلحة من تم اعدادها بهذا الشكل.

وواصل حسنى فى تصريحات لقناة النادى الأهلي: "عايز أهنئ الاتحاد الأفريقى على التتويج بالبطولة، اللقب حصل عليه الكاف قبل أن يحصل عليه الوداد المغربي".

وواصل حسني: "يكفى الأهلى أنه خاض المواجهة وسط كل هذا الفساد، لو كان الأهلى يفكر فى الانسحاب كان انسحب من مونديال الأندية بعدما تعرض لمؤامرة مزدوجة من الكاف والفيفا".

وخسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.