شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: موسيمانى لم يختر التشكيل الأفضل أمام الوداد..وتوقعت تصدى الشناوى للهدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، التشكيل الذى بدأ به موسيمانى، مدرب الأهلى، مباراته أمام الوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن المدير الفنى لم يختر الطريقة السليمة لخوض اللقاء.

وقال متعب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه توقع أن يقوم موسيمانى بعمل تغييرات مع بداية الشوط الثانى لتعديل الأوضاع، لكن الخواجة لم يغير شيئا موضحا أن الوداد استحق الفوز وكان الأفضل فنيا ومعنويا.

وأضاف أنه توقع أن ينقذ محمد الشناوى الهدف الأول رغم صعوبة التسديدة؛ لأنه يثق فى قدراته وامكاناته وكان يمكنه التصدى للهدفين لولا غياب التوفيق عنه وهذا لا يعنى أنه يُسأل عن الهدفين.

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

فيما ضم تشكيل الوداد كلا من: محمد رضا التكناوتي، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.