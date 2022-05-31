مختار مختار: موسيمانى يتحمل مسئولية هزيمة الأهلى فى نهائى أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - قال مختار مختار، لاعب الأهلى السابق، أن الأهلى ظهر بشكل متواضع أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف مختار مختار، فى تصريحات تليفزيونية، أن الأهلى خرج عن تركيزه قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا، ولم يستعد جيدا لهذه المباراة، وتابع: "موسيمانى فشل فى تحضير اللاعبين لهذه المباراة، وهذا وضح جليا منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، ويبدو أن اللاعبين تأثروا بالأجواء التى سبقت المباراة".

وتابع مختار مختار: "ما قدمه الأهلى أمام الوداد هو استمرار لأداء سيئ، وغير مقنع للفريق منذ فترة تحت قيادة موسيماني".

خسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

ضم تشكيل الأهلى للمباراة: محمد الشناوى -محمد هانى - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - على معلول -أليو ديانج – حمدى فتحى – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسى تاو.

فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتى، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسونى، زهير المترجيص وجاى مبينزا.