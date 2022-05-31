شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: فريق الأهلي كان غير قادر بدنيا على مجاراة لاعبي الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي الأسبق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، يتحمل مسئولية خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "الأهلي كان غير قادر بدنيا على مجاراة لاعبي الوداد، بسبب طول فترات الراحة التي يمنحها الجهاز الفني للاعبين، وليس بسبب الإجهاد".

وأضاف: "موسيماني دمر لاعبي الأهلي نفسيا، وظهر ذلك واضحا على أفشة ومحمد شريف وحسام حسن، ولم تكن هناك عدالة في التشكيل".

وتابع: "ما حدث أمام الوداد أمر طبيعي، في ظل المشاكل البدنية والفنية للأهلي والتي ظهرت بشكل كبير في مباريات الدوري المحلي".

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.