شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أعتقد أن كل من كان وراء لعب النهائي في المغرب يشعر بالسعادة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب النهائي الأفريقي، إن الفريق الأفضل اليوم هو من خسر، فعندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساوٍ بين الفريقين «عندها نتحدث عن الفوز والخسارة»، وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم.

وأضاف: «البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأني خسرت لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل، الجميع يعرف أن السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية».

وتابع: «كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف».

وتساءل: «لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك».

وأكد موسيماني أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني. وكان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه قام باستبدال ساعته في 3 دقائق والحارس سقط على الأرض عدة مرات، وأهدر هو الآخر أكثر من ثلاث دقائق، بالإضافة إلى صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف.

واختتم موسيماني تصريحاته بتهنئة الوداد ومدربه بالفوز في المباراة.