شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: موسيماني يسير مع الأهلي بشكل جيد.. و"كاف" يعاملنا بشكل غير لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث محمد يوسف، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، عن هزيمة الفريق أمام الوداد المغربي، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الاتحاد الأفريقي يعامل الأهلي بشكل غير لائق، والفريق الأحمر هو صاحب الأكثر تتويجا في القارة بضعف عدد بطولات الوصيف".

وأضاف: "الحديث عن رحيل بيتسو موسيماني من تدريب الأهلي غير سليم، والمدرب يسير بشكل جيد مع الفريق منذ توليه قيادته".

وتابع: "الأهلي يجب أن يغلق صفحة أفريقيا، وعليه العودة لخوض مباريات الدوري والفوز بالبطولة".