شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: احتساب خطأ على وليد سليمان أمر غريب.. ولم تكن هناك حالات تحكيمية مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى جمال الغندور، الخبير التحكيمي، أن الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، حكم مباراة الأهلي والوداد المغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، هو أفضل حكم على الساحة الأفريقية، ولكن كان هناك تحفظ على إدارته للمباراة، بعدما أدار لقاء نصف النهائي وكان طرفه الوداد.

وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية: "لم نر واقعة طرد رامي ربيعة، ولكن بالتأكيد هناك معلومة جاءته من الحكم الرابع وبناء عليها أشهر الكارت الأحمر".

وأضاف: "كان من الأولى إطلاق صافرته لاحتساب خطأ لصالح محمد الشناوي بعد تعطيله من قِبَل أمين فرحان، مدافع الوداد، بدلا من إتاحة الفرصة؛ لأنها ليست هجمة واعدة، ولكن انتظر توقف اللعب من أجل إشهار الكارت الأصفر للاعب الوداد".

وتابع: "احتساب مخالفة على وليد سليمان في الدقيقة 90 أمر غريب؛ لأن المخالفة على لاعب الوداد وليس على وليد سليمان".

واختتم الغندور تصريحاته قائلا: "التحكيم أدار المباراة بشكل جيد، ولكن لم تكن هناك حالات مؤثرة في نتيجة المباراة وأبارك للوداد الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم".