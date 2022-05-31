شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى منتخب مصر قبل معسكر غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.