شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى منتخب مصر قبل معسكر غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول في المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.
وقام الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بالتنسيق مع الجهاز الفني لترتيب عمل المسحات ومتابعة النتائج وإخطار الجهاز الفني بها.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخصيص حصة من تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 لأندية الجمعية العمومية للجبلاية.