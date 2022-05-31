شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدور الثالث لبطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد اليوم الرابع من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال والسيدات منافسات قوية وأداء باهرا من قِبَل اللاعبين، خاصة المصريين يتصدرون تصفيات الربع النهائي.

نتائج مباريات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال:

فاز اللاعب دييجو إلياس المصنف الخامس عالميا على اللاعب غريغوري غوتييه المصنف الثالث عشر عالميا بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت النتيجة الأشواط كالتالي : 11-6 4-11 8-11 3-11 .

فاز اللاعب مروان الشربجي المصنف الثالث عالمياً على اللاعب ماهيش مانجاونكار المصنف الثاني وخمسون عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت النتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 11-6 11-7.

فاز اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالمياً على اللاعب رافائيل كاندرا المصنف التاسع عشر عالمياً بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت النتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 11-9 3-11 4-11 .

بعد مباره استغرق أكثر من ساعة فاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الرابع عالمياً على اللاعب جويل ماكين المصنف السابع عالمياً بثلاث أشواط مقابل شوط وجاءت النتيجة الأشواط كالتالي:11-7 11-8 6-11 11-7.

فازت اللاعبة جويل كينج المصنفة الخامسة عالمياً على اللاعبة أوليفيا فيشر المصنفة العاشرة عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالاتي : 8-11 9-11 9-11.

فازت اللاعبة سيفا سانجاري سوبرامانيام المصنفة العشرين عالمياً على اللاعبة دونا لوبان المصنفة السابعة والثلاثون عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت النتيجة كالتالي: 11-7 11-8 6-11 11-8.

فازت اللاعبة نورالشربيني المصنفة الثانية عالمياً على اللاعبة نيلي جيلس المصنفة الحادية عشرة عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالتالي: 3-11 2-11 3-11

فازت اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالمياً على اللاعبة راشيل أورلاندو المصنفة الخامسة والثلاثون عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت النتيجة كالتالي: 11-5 11-3 11-8.