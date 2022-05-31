شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لإيهاب جلال وجهازه فى مران منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون، الظهور الأول لهم فى مران المنتخب فى بداية الاستعداد لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

شهد المران مشاركة 16 لاعبا، هم: محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر جابر وعمر كمال ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد النني ومهند لاشين وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وأحمد عاطف ومصطفي محمد، على أن ينضم باقي اللاعبين المختارين للمعسكر خلال الساعات المقبلة.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.



ايهاب جلال



ايهاب جلال



ايهاب جلال



ايهاب جلال



ايهاب جلال



ايهاب جلال

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الاهلي المقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا أمام فريق الوداد المغربي ،اليوم على أن يتم الاعلان عن الاسماء المختارة عقب المباراة ..وجاءت القائمة كالتالي :

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش -أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف و مصطفي محمد.