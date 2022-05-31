شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: الأهلي يقارن بريال مدريد فقط.. وكان من المستحيل التفكير في الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي، أن الفريق الأحمر لا يمكن مقارنته بفرق أخرى، موضحا أن الأهلي يقارن بريال مدريد الذى يطارده على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات العالمية.

وقال ميهوب، في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "كان من المستحيل أن يفكر الأهلي في الانسحاب، هذه ليست مبادئ الأهلي وقيمه وتقاليده التي تتوارثها الأجيال".

وأضاف ميهوب: "لا يمكن أن نقلل من الأهلي بسبب مؤامرة إفريقية الكل يعلم كواليسها، طبيعي أن نحزن على الخسارة، ولكن الذكاء هو التعامل مع الانتصارات والهزائم".

وخسر الأهلى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة: محمد الشناوى -محمد هانى- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول -أليو ديانج – حمدى فتحى – حسين الشحات- أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسى تاو.