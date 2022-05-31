شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الكاف حسم فوز الوداد على الأهلي قبل انطلاق المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا ومحلل قناة ETC، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كان له النصيب الأكبر في تحمل هزيمة الأهلي أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد خسر لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد هزيمة قاسية أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "مركب محمد الخامس" بكازابلانكا.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: الأهلي أخطأ فنيا في الشكل الذي بدأ به المباراة، والحضور الجماهيري كان صعبا للغاية، ومن الطبيعي أن يتأثر اللاعبون بالظروف المحيطة ولعب المباراة النهائية على أرض ووسط جماهير المنافس.

وأضاف، الأهلي بدأ المباراة بشكل سيئ جدا، والهدف الذي استقبله الفريق مبكرًا أربك الحسابات، واستطاع الأهلي العودة في المباراة في الربع ساعة الأخيرة، بعد دخول أفشة والسولية.

وأتم معوض، في النهاية الكاف حسم المباراة بفوز الوداد ومنحه الأفضلية قبل انطلاق المباراة.

خسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.