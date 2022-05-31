موعد مباراة الأهلي القادمة بعد خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد -

يواجه النادي الأهلي نظيره فريق المصري بالسلوم، في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دوري الـ32 من بطولة كأس مصر 2021-2022، وذلك بعد خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا من الوداد المغربي بهدفين نظيفين.

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

فيما ضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي ، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، زهير المترجيص وجاي مبينزا.