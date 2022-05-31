الوداد المغربي يتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي

المنامة - ياسر ابراهيم - قاد زهير المترجي فريقه الوداد الرياضي المغربي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على الأهلي المصري زعيم المسابقة.

حرم الوداد منافسه الأهلي من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا عندما تغلّب عليه 2-0 اليوم الإثنين في المباراة النهائية التي جرت في مركب محمد الخامس.

ونجح المترجي في منح الأفضلية للوداد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (15) قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني مع الدقيقة (48).

وسنحت للأهلي العديد من الفرص للتسجيل خاصة من الكرات الثابتة لكن الوداد عرف جيداً كيف يتعامل مع مجريات اللقاء مستفيداً من تألق حارسه التاجناوتي.

ومنع الوداد منافسه الأهلي من الفوز باللقب للمرة الثالثة توالياً والـ(11 عبر تاريخه) فيما رفع رصيده إلى ثلاثة ألقاب كأكثر الفرق المغربية فوزاً بالبطولة بالتساوي مع الرجاء.