الامارات | بعثة «الأولمبي» تصل طشقند استعداداً لنهائيات كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «الأولمبي» تصل طشقند استعداداً لنهائيات كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي إلى مدينة طشقند الأوزبكية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وكان في استقبال البعثة نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان راشد المزروعي، ومدير المنتخب جمال بوهندي، الذي سافر قبل وصول بعثتنا بيومين، لمعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريبات، وكل الأمور اللوجستية التي تسهم في الإعداد المطلوب لمنتخبنا قبيل انطلاق منافسات البطولة الآسيوية.

وضمت بعثة الأبيض الأولمبي 23 لاعباً، هم: عيسى الحوتي، ياسر محمد، عبدالله إدريس، زايد سلطان، راكان وليد صالح، يوسف علي، أحمد محمود، سعيد عبيد، فارس خليل، فهد بدر، سهيل عبدالله، سعيد سليمان، عيد خميس، عبدالعزيز محمد، أحمد عبدالله، سلطان علي، راشد سالم، حسين مهدي، محمد عبدالرحمن، عبدالعزيز عبدالرحمن، منصور سعيد، عيسى خلفان، عبدالله سلطان.

الجدير بالذكر أن المنتخب يشارك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية واليابان وطاجكستان.

ويخوض الأبيض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب اليابان يوم 3 يونيو المقبل.

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