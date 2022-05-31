الامارات | «تنظيمية القفال 31» تطمئن على آخر التجهيزات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيمية القفال 31» تطمئن على آخر التجهيزات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال31 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، آخر التجهيزات والتحضيرات لتنظيم الحدث خلال الفترة من الجمعة وإلى الأحد المقبلين (3-5 يونيو 2022).

ويترأس اللجنة المنظمة في النسخة رقم 31 لسباق القفال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد سعيد بن مسحار، وتضم في تشكيلها نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة العليا المنظمة سيف السويدي، وعضوية كل من: راشد المهيري وجمال زعل عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 اجتماعها اليوم في مقر قرية السباق وموقع استديو «القفال» الخاص بقنوات «مؤسسة دبي للإعلام» الشريك الإعلامي في إنجاح السباق، حيث يضم الموقع قاعة للاستوديوهات وقاعة الضيافة لكبار الشخصيات، فضلاً عن قاعة المعرض التراثي «حكاية الدانة» الذي تنظمه مؤسسة «القفال» للفعاليات بإشراف خبير التراث البحري مصطفى الفردان.

وتراقب اللجنة العليا المنظمة التقارير الخاصة بالأرصاد الجوية والنشرة البحرية خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد المقبلين من أجل إقامة السباق المرتقب في افضل الظروف، بما يساعد المشاركين واللجان التنظيمية في تأمين وصول الجميع من خط البداية في جزيرة صير بونعير وحتى خط النهاية قبالة فندق «برج العرب» بأمان.

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