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الامارات | تتويج «دهماء» و«زاري» و«دهليل» في يوم الإمارات أبوظبي

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلقت الفرس «دهماء أطلس»، لمزرعة أطلس بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما توجت الفرس «زاري فال» لأحمد بن تونسي، بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في حين حصد «دهليل فال» لمزرعة فال، كأس الوثبة ستاليونز، وذلك خلال السباقات الثلاثة التي أقيمت بمضمار مراكش بمملكة المغرب، أول من أمس، ضمن فعاليات «يوم الإمارات أبوظبي»، من تنظيم الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC) وبرعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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