الامارات | إيسكو يرحل عن ريال مدريد بعد9 سنوات.. و«5 دوريات أبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو يرحل عن ريال مدريد بعد9 سنوات.. و«5 دوريات أبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني إيسكو أمس، رحيله عن ريال مدريد بعد تسعة مواسم مع النادي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها السبت الماضي أمام ليفربول الإنجليزي.

ينتهي عقد إيسكو الذي انضم إلى النادي الملكي في 2013 من ملقة في 30 يونيو المقبل، ويغادر العاصمة الإسبانية مع 19 لقباً، بينها ثلاثة في الدوري (2017، 2020 و2022) وخمسة في المسابقة القارية الأم (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).

وقال عبر حسابه على «إنستغرام»: «عندما كنت في ملقة، كنت أدرك أنني سأرحل. كنت مرتبطاً مع نادٍ آخر لكن ريال مدريد طرق بابي. لا يجب ولا يمكنك القول كلا لريال مدريد، حتى ولو أن هناك دائماً استثناءات» مرفِقاً الجملة برمز تعبيري لوجه يضحك وسلحفاة.

ويبدو أنه انتقاد مبطّن للفرنسي كيليان مبابي الذي غالباً ما يُشبه لإحدى سلاحف مسلسل الرسوم المتحركة «نينجا تورتل»، والذي رفض عرض ريال مدريد ومدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2025.

وتابع ابن الـ30 عاماً «أتذكر قلت لمحيطي أنه مرّ وقت طويل منذ أن فاز ريال مدريد بدوري الأبطال، وأشعر أنه على وشك السقوط ومن ثم أتت لا سيما (اللقب العاشر في عام 2014)، وكل ما أتى بعده هو للتاريخ».

وتابع «بعد تسعة أعوام، ينتهي مشواري في النادي الذي حقق كل أحلامي التي حلمت بها عندما كنت طفلاً»، مضيفاً «قلت أمس لأحد أصدقائي، لا أفهم لماذا يوضبون الأغراض بعد حفلة ساحة سيبيليس، فاللقب الـ15 (في دوري الأبطال) على الطريق».

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