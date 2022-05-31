الامارات | بلماضي يوضّح عدم استدعاء محرز لمنتخب الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضي يوضّح عدم استدعاء محرز لمنتخب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغرب مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، أمس، الضجة التي أحدثها عدم استدعائه لقائد الفريق مهاجم مانشستر سيتي رياض محرز، موضحاً أن الأمر لا يستدعي كل هذه التساؤلات.

واعتبر بلماضي في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية، أنه «لا توجد قضية» اسمها غياب محرز، وأن «الأهم هو لماذا هو ليس هنا» مع المجموعة التي تحضر لمباراة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أمام أوغندا السبت المقبل. وقال بلماضي ردّاً على ذلك «صحّة اللاعب هي الأهم بالنسبة لي. تلقينا تقريراً من النادي وهذا يكفيني» ولم يسبق لي أن «استدعيت لاعباً مصاباً للتحقق من إصابته».

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