الامارات | 128 فعالية رياضية في دبي ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 128 فعالية رياضية في دبي ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إقامة 128 فعالية ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي ينظمها المجلس للعام الثاني على التوالي، وتقام عبر 94 موقعاً مختلفاً في دبي خلال الفترة من الأول من يونيو المقبل وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وتضمن الفاعليات إقامة مسابقات في 33 لعبة رياضية متنوعة، لتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس دبي الرياضي بحضور كل من مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس خالد العور، ونائب الرئيس للمنشآت التجارية بمركز دبي التجاري العالمي، دييغو كورتيز، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية جام الرياضية، أحمد سليمان، ونائب رئيس مشاريع الثلج لدى ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما، محمد العتري.

وقال خالد العور إن مجلس دبي الرياضي يعمل على تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفز كل أفراد المجتمع من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خصوصاً في فصل الصيف الذي كان يمثل في السابق موسم الراحة والخمول وتحول بفضل التعاون مع مختلف المؤسسات الوطني الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية.

وأضاف: «يسعدنا القول بأن الموسم الصيفي، سيكون موسماً مملوءاً بالنشاط والحيوية والفعاليات المتعددة التي تقام داخل القاعات المكيفة، مثل عالم دبي للرياضة وفي القاعات الثلجية بسكي دبي مثل سباق الجري الثلجي وتحدي الجليد وبطولات التزلج وغيرها العديد من الفعاليات التي شكلت موسماً خاصاً من السياحة الرياضية، وأسهمت في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها».

وأشار العور: «يسعى مجلس دبي الرياضي إلى تفعيل الشراكة مع مختف القطاعات الحكومية وغير الحكومية تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تعزز التنوع في الرياضات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة ولجميع أفراد المجتمع للمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة، التي تقام في مختلف المناطق بالإمارة وتمنح الفرصة لكل الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى وتوطيد العلاقة بينهم عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين المشاركين كافة».

من جانبه، قال دييغو كورتيز، إن «هناك نمواً متواصلاً تشهده هذه الفعالية التي مكّنتنا من المساهمة بدور محوري في توفير منصّة أساسية تتيح فرصة المشاركة في الرياضات والأنشطة الرياضية المختلفة أمام المقيمين والزوار على حدّ سواء».

وتتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والتي تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والمائية والرياضات النسائية، ومن أبرز هذه الفعاليات سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج وبطولات التزلج على الجليد المحلية، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد التي تقام في سكي دبي بمول الإمارات، كما يقام أيضاً «معسكر السيدات الثلجي» التي تتضمن العديد من الفعاليات الثلجية المخصصة للسيدات فقط في سكي دبي، وتتضمن فعاليات المبادرة بطولات السلة والتنس والريشة التي تقام في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

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