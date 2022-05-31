الامارات | المنتخب يؤدي اليوم أول حصة تدريبية في الدوحة استعداداً لأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤدي اليوم أول حصة تدريبية في الدوحة استعداداً لأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، أول حصة تدريبية في الدوحة خلال معسكره القصير الذي دشنه أمس استعداداً للقاء أستراليا على استاد أحمد بن علي في الدوحة في السابع من يونيو المقبل ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، وكان المنتخب قد خاض تجربة ودية مهمة أمام غامبيا، أول من أمس، قبل مغادرته إلى معسكر الدوحة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخاض الأبيض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين، وجرب مدرب المنتخب 24 لاعباً، إذ أبقى على لاعب واحد فقط من التشكيلة الأساسية التي لعبت في الشوط الأول، وهو خالد الهاشمي، فيما أستبدل بقية العناصر بلاعبين آخرين، وظهر عمر عبدالرحمن لأول مرة مع المنتخب في الشوط الثاني بعد غياب طويل.

من جانبه، أكد مدير المنتخب، ياسر سالم، أن الأبيض حقق إيجابيات كثيرة من تجربته الودية أمام غامبيا، لافتاً إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وأن هناك 30 لاعباً يتواجدون حالياً في المنتخب لخدمة الإمارات في هذه المهمة المفصلية والتاريخية، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون جميع اللاعبين في كامل الجاهزية قبل مباراة أستراليا، مشدداً على أن خطة الإعداد التي تم وضعها من قبل المدرب تسير بشكل ممتاز.

وبدا واضحاً ارتياح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الارجنتيني ردولفو أروابارينا لتجربة غامبيا، كونها أتاحت له فرصة التعرف عن قرب الى المستوى الفني لـ24 لاعباً شاركوا خلال المباراة على مدار الشوطين، ومدى جاهزية كل لاعب ومدى تنفيذه للمهام الفنية التي أوكلت إليه من قبل المدرب.

وكان لافتاً أيضاً خلال المباراة الودية قيام مدرب المنتخب بسحب اللاعبين تيغالي ويحيى الغساني بعد دقائق قليلة من دخولهما معاً في الشوط الثاني، فيما أكمل 11 لاعباً تم الدفع بهم في الشوط الثاني المباراة حتى نهايتها.

ويتوقع أن يستغل مدرب المنتخب المعسكر القصير في الدوحة للتركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة أستراليا، وينتظر أن يجري المدرب بعض التغييرات على التشكيلة التي خاض بها الشوط الأول أمام غامبيا.

وقال ياسر سالم في تصريحات صحافية: «مدرب المنتخب وقف خلال المباراة على جاهزية اللاعبين، بعدما خاض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين».

وأضاف: «المباراة الودية أمام غامبيا كانت مفيدة جداً للمنتخب، كونها جاءت أمام فريق محترم ولديه خبرة وقدم مستويات ممتازة، لاسيما أنه يستعد حالياً لتصفيات أمم إفريقيا».

وتابع ياسر سالم: «سيؤدي المنتخب أول تدريب له في الدوحة اليوم».

ووصف مدير المنتخب استعداد المنتخب للقاء أستراليا بالجيد من خلال المعسكر الداخلي الذي أقامه أخيراً في دبي اعتباراً من يوم 24 الجاري، وامتد حتى موعد السفر إلى الدوحة أمس.

وبخصوص متابعة الجهاز الفني لتحضيرات المنتخب الأسترالي، أكد ياسر سالم أن الجهاز الفني يتابع تحضيرات أستراليا في كل مبارياته السابقة، ولديه كل التفاصيل المتعلقة بالمنتخب الأسترالي، وأشار إلى أن مباراة غامبيا جاءت ضمن جدول الإعداد الذي تم وضعه للمنتخب أستعداداً للقاء أستراليا.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: خالد عيسى ومحمد الشامسي وعلي خصيف وفهد الظنحاني وبندر الأحبابي، وعبدالعزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني ويحيى نادر، وطحنون الزعابي وعبدالله حمد وعمر عبدالرحمن وماجد حسن وعلي سالمين، وعبدالله النقبي وعبدالله رمضان وماجد راشد وكايو كانيدو وخليل الحمادي وسهيل حارب، ويحيى الغساني وعلي مبخوت وعلي صالح، وتيغالي وسلطان عادل وأحمد برمان.

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