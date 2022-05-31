قرار «عاجل» من «كاف» بشأن أحداث نهائي دوري الأبطال.. وعقوبات منتظرة



الشارقة - اميمة ياسر - قرر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح تحقيق في أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر توقيع عقوبات ضد جماهير الأهلي والوداد بسبب استخدام الشماريخ وكذلك توقيع عقوبات ضد النادي المغربي بسبب سوء التنظيم.

التحقيق في التعنت ضد مسؤولي النادي الأهلي

وكشف مصدر مسؤول من داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه سيتم فتح تحقيق بسبب الأحداث المؤسفة التي سبقت مباراة الأهلي والوداد، سواء كان التعنت ضد مسؤولي النادي الأهلي من التأخير في دخول المدرجات ومشادات عنيفة مع حسام غالي وخالد مرتجي وأمير توفيق.

الأهلي يخسر النهائي الخامس في تاريخه

وكان النادي الأهلي خسر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعته بالوداد على ملعب محمد الخامس في لقاء ناري أقيم بين الطرفين تحت إدارة تحكيمية للجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وخسر النادي الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، وكان آخر نهائي خسره في عام 2018 أمام الترجي التونسي، فيما نجح الوداد المغربي في التتويج باللقب الثالث في تاريخه والثاني على حساب النادي الأهلي في 5 سنوات، حيث كان آخر تتويج له في عام 2017 أمام النادي الأهلي في نفس الملعب.