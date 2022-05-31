الوداد المغربي بطلًا لإفريقيا على حساب الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه | صور

الشارقة - اميمة ياسر - توج نادي الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب محمد الخامس.

أحرز هدفي الوداد زهير المترجي، فى الدقيقة 15 من تسديده قوية، والهدف الثاني في الدقيقة 48 من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

الأهلي ظهر بمستوى جيد خلال المباراة وحاول إدراج التعادل ولكن دفاعات الوداد تصدت لكل محاولات الفريق الأحمر.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في البطولات الإفريقية قبل مواجهة اليوم

خاض الأهلي 25 مباراة أمام الأندية المغربية، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر 6 مواجهات.

أرقام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة اليوم

12 مباراة

6 فوز

4 تعادل

2 خسارة

سجل 23 هدفاً

استقبل 11 هدفاً

3 مرات شباك نظيفة

أرقام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

12 مباراة

8 فوز

2 تعادل

2 خسارة

سجل 26 هدفاً

استقبل 9 أهداف

4 مرات شباك نظيفة

فترات تسجيل أهداف الأهلي والوداد المغربي في أبطال إفريقيا

فترات تسجيل أهداف الأهلي

0 – 15 (4 أهداف) بمعدل 17.4%

15- 30 (4 أهداف) بمعدل 17.4%

30 – 45 (3 أهداف) بمعدل 13%

45 – 60 (هدفان) بمعدل 8.7%

60 – 75 (6 أهداف) بمعدل 26.1%

75 – 90 (4 أهداف) بمعدل 17.4%

فترات تسجيل أهداف الوداد المغربي قبل مواجهة اليوم

0 – 15 (3 أهداف) بمعدل 11.5%

15- 30 (5 أهداف) بمعدل 19.2%

30 – 45 (3 أهداف) بمعدل 11.5%

45 – 60 (8 أهداف) بمعدل 30.8%

60 – 75 (4 أهداف) بمعدل 15.4%

75 – 90 (3 أهداف) بمعدل 11.5%

حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز إدارة مباراة الوداد المغربى والأهلي في نهائي دورى أبطال أفريقيا التى تقام يوم 30 مايو الجارى بالمغرب.

وتٌعد مباراة النهائي الإفريقي هي المواجهة رقم 9 التى يتولى جوميز إدارتها للنادى الأهلي حيث سبق وأدار 8 مباريات للأحمر حقق الأهلى الفوز فى 5 وخسارة 3 مواجهات ولم يتعادل فى أى منها ويعد الحكم الجنوب إفريقي وش السعد على المارد الأحمر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة في المغرب .

يبلغ عمر الحكم فيكتور جوميز "39 عاما" وولد في 15 ديسمبر عام 1982 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

حصل جوميز على الشارة الدولية عام 2011 وهو أحد حكام النخبة في القارة السمراء بينما شهدت السنوات الأخيرة ظهوره في عدد من مباريات الفريقين الزمالك والترجي.

ويمتلك جوميز مصنعًا للزجاجات البلاستيكية في جنوب إفريقيا ويقوم بتصديرها للمصانع الكبرى التي تعمل في شركات المياه الغازية والمياه العادية وهو واحد من حكام النخبة الأوائل في قارة إفريقيا وتم ترشيحه لكأس العالم أكثر من مرة.