شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأول تحت قيادة إيهاب جلال بمشاركة الننى وتريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض المنتخب الوطنى، أول تدريباته تحت قيادة إيهاب جلال، استعدادا لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وشهد المران مشاركة محمود تريزيجيه ومحمد الننى ومصطفى محمد من المحترفين، بينما غاب محمد إبراهيم لاعب سيراميكا.