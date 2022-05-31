شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يستلمون ميدالية المركز الثاني بدوري أبطال أفريقيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استلم لاعبو الأهلي وجهازه الفني، بقيادة الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، الميدالية الفضية لصاحب المركز الثاني بدوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

توج الوداد المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.