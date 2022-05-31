شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعاتب رئيس "فيفا" بعد خسارة اللقب الأفريقى: "its not fair".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد خسارة اللقب الأفريقى أمام الوداد المغربى قائلا: "its not fair" فى إشارة من "بيبو" إلى ما حدث من تجاوز ضد بعثة النادى الأحمر والجماهير فى المغرب.

وتحدث الخطيب، فى حوار جانبى مع "إنفانتينو"، خلال صعودهما إلى منصة التتويج لتسليم الميداليات للفريقين، حيث أبدى بيبو حزنه من التجاوزات التى تعرضت لها بعثة النادى الأحمر فى المغرب.

وخسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.