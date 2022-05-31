شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30/5/2022 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يسقط أمام الوداد بثنائية، ويخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، وإعلان قائمة المنتخب في المعسكر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا، وانتظار الزمالك رد طارق حامد على تجديد عقده مع الفريق، والتعادل السلبي يحسم مباراة البنك الأهلى وسيراميكا فى الدورى.

الأهلي يسقط أمام الوداد بثنائية ويخسر لقب دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

خسر الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما سقط أمام الوداد بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية.

كشف مراسل قناة الأهلي سبب المضايقات التي تعرضت لها البعثة الرسمية للنادي خلال دخولهم استاد محمد الخامس.

التعادل السلبي يحسم مباراة البنك الأهلى وسيراميكا فى الدورى

تعادل فريق البنك الأهلى مع سيراميكا بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

شاشات عرض بأندية سيتي كلوب لإذاعة نهائى أفريقيا.. ومرجان: أتمنى فوز الأهلى ممثل مصر

وفرت أندية سيتى كلوب، بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، شاشات عرض عملاقة لإذاعة المباراة المرتقبة بين النادى الأهلى والوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك ينتظر القرار الأخير من طارق حامد بشأن تجديد العقد

تنتظر إدارة نادى الزمالك القرار الأخير من طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بشأن تجديد تعاقده، حيث أبدت إدارة القلعة البيضاء موافقتها على التجديد للاعب فى حال الموافقة على العرض المقدم دون أى مبالغة فى الطلبات المادية، خاصة أن الزمالك رفض أسلوب "لى الذراع" الذى سبق واتبعه بعض اللاعبين، وأكد أن التجديد سيكون وفق الشروط التى يتم تحديدها من قبل الإدارة والتي تضعها بناءً على التقييم وما يقدمه اللاعب من خدمات للفريق.

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر بدون لاعبى الأهلى

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

الزمالك يستغنى عن رباعى كرة السلة.. اعرف التفاصيل

قرر مسئولو نادى الزمالك الاستغناء عن أربعة لاعبين من فريق كرة السلة رجال بعد إبرام أكثر من صفقة استعدادا للموسم الجديد. وتم إخطار الرباعى المستغنى عنهم "أحمد عاصم، وأحمد أسامة، وأحمد حاتم، بالإضافة إلى محمد حجازى"، وبالتالى لن يتم قيد الرباعى في قائمة الفريق بالموسم المقبل.