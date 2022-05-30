توليسو يرحل عن بايرن

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وقال المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش «إن توليسو لم يخرج عن المسار أبدا حتى في أصعب المراحل واستمر يقدم لبايرن كل شيء، ونحن نتمنى له التوفيق في بقية مشواره».يذكر أن عقد اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بمونديال كأس العالم 2018، مع بايرن سينتهي في آخر يوليو المقبل.
وبالتالي يمكنه الانضمام إلى ناد آخر بشكل حر.
وكانت هناك تكهنات تحدثت عن احتمال انتقال تولسيو إلى إشبيلية.
وكتب توليسو على انستقرام» سنفتح صفحة جديدة.
شكرا جزيلا على هذه الأعوام الخمسة الجميلة التي قدمت لي الكثير جدا رياضيا وإنسانيا».
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