النهائى الإفريقى.. مشادة بين عبد الحفيظ وفيكتور جوميز.. وموسيمانى يتدخل

الشارقة - اميمة ياسر - دخل سيد عبد الحفيظ فى مشادة مع فيكتور جوميز حكم مباراة الاهلى والوداد بعد انتهاء الشوط الاول وذلك اعتراضا منه على بعض القرارات التى اتخذها اثناء الشوط.

وتدخل بيتسو موسييمانى المدير الفنى للاهلى لتهدئة الموقف بين عبد الحفيظ وحكم اللقاء

وتقدم فريق الوداد على الاهلى بهدف نظيف فى الشوط الاول من المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022".

جاء هدف الوداد عن طريق زهير المترجي فى الدقيقة 15 من الشوط الاول بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد سكنت أقصي الزاوية اليمني لمرمي الشناوي

وبدا الأهلي اللقاء تحت قيادة بيتسو موسيمانى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ودخل الوداد الللقاء تحت قيادة وليد الركراكي المدير الفني المدير الفنى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أشرف داري، أمين فرحان.

الوسط: يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني.

الهجوم: المترجي، جاي مبينزا، رضا الجعدي.