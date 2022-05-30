شاهد مباراة الأهلي والوداد اليوم بث مباشر الآن في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يترقب الجماهير المصرية بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المرتقبة بينهما على المركب الرياضي محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء في المغرب، في ظل رغبة كل فريق تحقيق اللقب الأفريقي الغالي بعد مشوار طويل خاضوها نحو اللقب.

يأتي ذلك وسط وجود ثأر لكل فريق من الآخر، والذي يسعى كلًا منهما للفوز لخطف ثأره من الفريق الآخر، عندما يتواجهان وجهًا لوجه في مباراة شهدت العديد من الأزمات قبلها، والتي تتعلق باستضافة المغرب للمباراة المرتقبة بين الفريقين، في ظل رفض الأهلي هذا الأمر.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر الآن

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد المغربي سيكون مثار اهتمام، في ظل الأحداث المشتعلة خاصة منذ صباح اليوم، والذي شهد بعض التعنت ضد جماهير الأهلي التي سافرت صباح اليوم من أجل حضور المباراة الهامة بين الفريقين، ومحاولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدخال جمهور الوداد في المدرج المخصص للأهلي.

وتقام في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد المركب الرياضي محمد الخامس من أجل متابعة مباراة الأهلي والوداد لحظة بلحظة.

بث مباشر الأهلي والوداد المغربي الآن

رابط بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد المغربي سيكون متاحًا قبل بداية المباراة والتي تنطلق في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والوداد المغربي

وسيكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي، من أجل إتاحة الفرصة للجماهير متابعة ومشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد على التلفزيون وذلك عبر قناة bein sports 1 PREMIUM عبر القمر الصناعي نايل سات، بجانب نقل القناة الرياضية المغربية الأرضية اللقاء عبر البث الأرضي في المغرب.

بطاقة مباراة الأهلي والوداد

المباراة: الأهلي × الوداد المغربي

البطولة: دوري أبطال أفريقيا

الدور: المباراة النهائية

الموعد: 21:00 بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة beIN Sports 1 HD PREMIUM

الملعب: المركب الرياضي محمد الخامس

الحكم: فيكتور جوميز