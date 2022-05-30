اشتباكات بين الأمن المغربى والجماهير قبل النهائي الأفريقى.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - دخل افراد الامن المغربى فى اشتباكات مع جماهيرالاهلى في مدرجات مركب محمد الخامس قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام الأهلي اليوم الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.



اقتحمت أعداد من جماهير نادى الوداد المغربى مدرجات استاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، قبل مواجهة الأهلى بعد قليل فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الجمهورية".

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أعلن تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربي المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.