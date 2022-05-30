محمد رمضان يتعاقد على إحياء حفل في تركيا رابع أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الفنان محمد رمضان، إحيائه حفل غنائي في إسطنبول بتركيا رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 13 يوليو المقبل.

ونشر محمد رمضان مجموعة صور له أثناء التعاقد على الحفل عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق كاتبًا: أقوى حفلة في إسطنبول تركيا رابع أيام عيد الأضحى إن شاء الله.



محمد رمضان يطرح أغنية بلالين

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أحدث أغانيه أمس بعنوان بلالين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نحو نصف مليون مشاهدة منذ طرحها.

والأغنية كلمات ولحن إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم علي، وتقول كلماتها: دخولنا مرعب خلي الكل يركن، وحش اللعبة حضر يبقى الكل يركن، مليش أنا آخر من الآخر أنا متحكم، هكسر سقف طموحك على المزيكا مجرم، ياه.. جامد أنا كده من يومي، نسخة واحدة وهما قلدوني، بالأسطورة أنا لقبوني، صعب عليكوا أنكم توصلوا لي، عايز أخصام جديدة، القدام بقوا معجبين، اسأل كل اللي قبلك هيقولوك أنا مين، أنا واخد المجال ده رايح جاي على اللي يشيل، أنا اللي رحت بيعت المية في حارة السقاين.

كان محمد روج للأغنية وكشف فكرة الأغنية من خلال فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام قال فيه: فكرة بلالين جت من إن البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا، معانا دايمًا في الفرح والمناسبات السعيدة، مضيفًا: بس في المناسبات الصعبة بتختفي مش بنلاقيها حوالينا، وبهدي الأغنية لكل البلالين اللي نفختها من وأنا صغير، كل سنة وأنتم طيبين.