شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والوداد المغربي بملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التى يُديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة :محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي ، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني ، زهير المترجيص وجاي مبينزا.