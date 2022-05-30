شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يهدر فرصة سهلة للأهلي أمام الوداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر حسين الشحات لاعب الأهلي فرصة سهلة لفريقه أمام مرمى الوداد المغربي فى الدقيقة 20 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربي مساء اليوم، الاثنين، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022".

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول في خط الدفاع، أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر في خط الوسط، وبيرسي تاو في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

فيما أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي مساء اليوم الاثنين على ملعب "مركب محمد الخامس" في نهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وجاء تشكيل نادي الوداد المغربي كالتالي: أحمد رضا التكناوتي في حراسة المرمى، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود في خط الدفاع، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني في خط الوسط، زهير المترجي، جاي مبينزا في خط الهجوم.