شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب مضايقات بعثة الأهلى على بوابات ملعب محمد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة الأهلي سبب المضايقات التي تعرضت لها البعثة الرسمية للنادي خلال دخولهم استاد محمد الخامس، موضحا أن الجهات المسئولة عن التنظيم رفضت دخول أعضاء النادى بسيارتهم حتى محيط الملعب، رغم أن هذا المسموح والمتعارف عليه للبعثات الرسمية في مثل هذه المباريات.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يكشف أزمة فى دخول أعضاء مجلس إدارة النادى لملعب محمد الخامس، واعتراض حسام غالى على تصرفات مسئولى الشركة والجهات المنظمة بسبب التعنت.

وسبق وتوصل مسئولو الأهلي لحل مع اللجنة المنظمة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، الذى يجمع الأهلي مع الوداد المغربي مساء اليوم، بتركيب "البانرات" الخاصة بجمهور الأهلي فى المكان المخصص للجماهير المصرية الموجودة فى المغرب داخل مدرجات استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونجحت إدارة بعثة الأهلي، بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية بالمغرب، فى التواصل مع مسئولي "كاف" واللجنة المنظمة للمباراة، فى تخصيص بوابتي "5" و"5" منفصلتين لدخول جماهير الأهلي.

وفى ضوء المتغيرات والمفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية واستمرت حتى ساعات من قبل انطلاق المباراة، نجحت إدارة البعثة فى تخصيص مدرجات "سيكشن 13 وسيكشن 15" ليكونا أماكن محددة ومنفصلة لجماهير الأهلي.