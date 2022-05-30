شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج: لا قلق على عرش الاسكواش وفخور بعوة زوجتي نور الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة وبطل العالم للاسكواش، أنه لا داعي للقلق على صدارة المصريين للاسكواش، وقال علي فرج على هامش فوزه في مباراة دور ال 16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، لا داعي للقلق على صدارة المصريين للاسكواش رغم منافسة الأجانب، ومستوى الناشئين يؤكد ذلك دائما في البطولات الكبرى نحصد النصيب الأكبر من الميداليات.

وأضاف فرج متحدثا عن زوجته نور الطيب بطلة الاسكواش، "فخور جدا بعودة زوجتي للمباريات ومفيش أحسن من كدة، تطور مستواها يمنحني دافع لتطوير مستواي لأنها تعتني بابنتنا وتتدرب وتتحمل الكثير من المسؤوليات في ذات الوقت".

وتابع فرج، "صراع صدارة التصنيف مازال قريبا مع بول كول رغم عودتي للصدارة في يونيو المقبل وأسعى لتطوير مستواي باستمرار مع وجود هذه المنافسة".

وتأهل علي فرج إلى الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد فوزه على الألماني رفائيل كاندرا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 9-11, 11-3, 11-4 .