شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة تتعاطف مع الأهلى أمام الوداد المغربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سدد جاي مبينزا مهاجم الوداد المغربى كرة قوية اصطدمت بعارضة محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022".

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول في خط الدفاع، أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر في خط الوسط، وبيرسي تاو في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

وجاء تشكيل نادي الوداد المغربي كالتالي: محمد رضا التكناوتي في حراسة المرمى، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود في خط الدفاع، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني في خط الوسط، زهير المترجي، جاي مبينزا في خط الهجوم.

الأهلي اعتاد على المشاركة في مونديال الأندية، حيث يعد أكثر أندية إفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في المونديال ( 7 مرات )، وإذا نجح في حصد لقب دوري الأبطال في الموسم الجاري، سيسجل الأهلي الظهور الثامن في كأس العالم للأندية، ليشارك هذه المرة رفقة فريق ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرا.

وحال تتويج الأهلى باللقب الافريقى يضمن المارد الأحمر ظهوره الثامن فى كأس العالم للأندية بعدما شارك بـ7 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021