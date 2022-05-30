شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد إقامة مباراة اليوم الاثنين 30/5/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادي الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بعد إقامة مباراة اليوم الاثنين 30/5/2022 بين البنك الأهلي وسيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة ، والنادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة .

وتعادل فريق البنك الأهلى مع سيراميكا بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين حيث جاءت هجمات فريق البنك الاهلى عن طريق كل من ناصر منسى وكريم بامبو، بينما جاءت خطورة فريق سيراميكا عن طريق كل من شادى حسين وباسم مرسى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة بينما أحتل فريق سيراميكا المركز العاشر برصيد 25 نقطة .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى .. محمود الزنفلي

فى خط الدفاع .. محمد دبش ، أحمد ياسين ، عاصم صلاح ، أسامة إبراهيم.

فى خط الوسط .. أحمد سعيد ، إسحاق يعقوبو ، محمود سيد ، محمد حامد.

فى الهجوم .. كريم بامبو ، ناصر منسي .

وبدأ فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عامر عامر

في خط الدفاع: مصعب البطاط – محمود البدري – سيف تقا – أحمد محسن.

في خط الوسط: محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو – مصطفى ميسي.

في خط الهجوم : باسم مرسي – شادي حسين.