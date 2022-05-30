60 دقيقة.. الأهلي يلعب بعشوائية والوداد يحافظ على التقدم بثنائية.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والوداد المغربي من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الوداد بثنائية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي ، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني ، زهير المترجيص وجاي مبينزا.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، واستمر "جس النبض" حوالي 10 دقائق قبل أن ينشط أداء الوداد وسدد جاي مينزا في الدقيقة 11 كرة صاروخية تصدى لها القائم ببراعة، قبل أن يعود ميبنزا ويُسدد كرة صاروخية أخرى لكن الشناوي يتصدى لها.

وشهدت الدقيقة 15 هدفا صاروخيا من الوداد عن طريق زهير المترجيص من تسديدة قوية لم يستطع الشناوي التصدي لها وتسكن شباكه، وبعدها حاول الأهلي العودة للمباراة كما ضغط الوداد.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة أساء التصرف فيها أمام حارس الوداد، وسدد ياسر إبراهيم كرة رأسية مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

محاولات الأهلي الهجومية وجدت دفاع قوي من الوداد الذي لعب على الهجمة المرتدة بهدف امتصاص حماس لاعبي الأهلي، وحاول المارد الأحمر السيطرة على وسط الملعب، لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة أكثر من فرصة لهدف وشكّلت الهجمة المرتدة للوداد خطورة على مرمى الشناوي إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.