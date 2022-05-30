شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دقيقة.. الأهلي يحاول التسجيل بعد تقدم الوداد بهدف نظيف في نهائي أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلي والوداد المغربي الجارية حاليا بملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة هي تقدم الوداد بهدف نظيف، وهي المباراة التى يُديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي -محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول -أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: محمد رضا التكناوتي ، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني ، زهير المترجيص وجاي مبينزا.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين ، وإستمر "جس النبض" حوالي 10 دقائق قبل أن ينشط أداء الوداد وسدد جاي مينزا في الدقيقة 11 كرة صاروخية تصدى لها القائم ببراعة ، قبل أن يعود ميبنزا ويُسدد كرة صاروخية أخرى لكن الشناوي يتصدى لها.

وشهدت الدقيقة 15 هدف صاروخي من الوداد عن طريق زهير المترجيص من تسديدة قوية لم يستطع الشناوي التصدي لها وتسكن شباكه وبعدها حاول الأهلي العودة للمباراة كما ضغط الوداد.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة أساء التصرف فيها أمام حارس الوداد.