شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسالة جمهور الأهلي للاعبين قبل مواجهة الوداد في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لرسالة الجمهور المتواجد بمدرجات استاد محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء إلى لاعبى الفريق قبل مواجهة الوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وجاء نص الرسالة كالتالى: "مهما كانت الصعاب سنكتب التاريخ ولن تتوقف الألقاب".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربي مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دوري أبطال أفريقيا "كازابلانكا 2022".

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول في خط الدفاع، أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر في خط الوسط، وبيرسي تاو في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.

فيما أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي المقررة إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين على ملعب "مركب محمد الخامس" في نهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وجاء تشكيل نادي الوداد المغربي كالتالي: محمد رضا التكناوتي في حراسة المرمى، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود في خط الدفاع، يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني في خط الوسط، زهير المترجي، جاي مبينزا في خط الهجوم.