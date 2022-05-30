شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة بين البنك الأهلي وسيراميكا، والتي انتهت بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأقيمت 8 مباريات في الجولة الحادية والعشرين، وتأجلت مباراة واحدة بين ألأهلي والمقاولون؛ بسبب ارتباط المارد الأحمر بنهائي دوري أبطال أفريقيا.