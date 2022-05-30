شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر أحمد حسن ضيف شرف بطولة الجونة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الصقر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق على حضور منافسات بطولة الجونة للإسكواش فى نسختها العاشرة المقامة حاليًا.

وحضر الصقر أحمد حسن لقاء بطل العالم على فرج أمام بطل ألمانيا فى دور الـ16 من المنافسة .

وتأهلت نور الشربيني إلى دور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للإسكواش، وذلك بعد فوزها على منافستها البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-2, 11-3

وتقام منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، والتى تستضيفها مدينة الجونة فى الفترة من 27 مايو الجارى حتى 3 يونيو المقبل.

ويحمل لقب بطولة الجونة عن النسخة الماضية كل من نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش، ومحمد الشوربجى المصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش.











































































