الامارات | تشكيلة مفاجئة للأهلي ونجمي الأحمر على مقاعد البدلاء

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة مفاجئة للأهلي ونجمي الأحمر على مقاعد البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نجمي الفريق، محمد مجدي قفشه وعمرو السولية على مقاعد البدلاء في المباراة النهائي لدوري أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي

وضمت تشكيلة الأهلي كل من الحارس، محمد الشناوي

محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول في الدفاع

ألو ديانغ – حمدي فتحي – أحمد عبد القادر- حسين الشحات في وسط الملعب

وطاهر محمد طاهر – بيرسي تاو في الهجوم

وضمت تشكيلة الواد كل من التكناوتي في حراسة المرمى

وأمامه الرباعي، العملودي – داري – فرحان- عطية الله

وفي وسط الملعب، المترجي- داوودي،- جبران- جعدي

وفي الهجوم، كاريل- الحسوني

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