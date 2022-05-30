نكونكو يفضل العودة لسان جيرمان

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وكان نكونكو قد انضم إلى سان جيرمان كناشيء في عام 2010 وصعد إلى الفريق الأول قبل أن ينتقل إلى لايبزج عام 2019.وفي الموسم الماضي، أسهم بتسجيل وصناعة 55 هدفا خلال 51 مباراة، واختير أفضل لاعب في الموسم من قبل قادة الفرق الـ 18 في البوندسليجا، كما شارك للمرة الأولى مع المنتخب الفرنسي في مارس الماضي. ويستمر عقد نكونكو مع لايبزج حتى عام 2024 لكن تردد أن سان جيرمان يرغب بشدة في إعادة اللاعب لصفوفه، كما تردد أنه يحظى باهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، بينما لا ينوي لايبزج بيعه.
وقال نكونكو (24 عاما) أمس الأول خلال تواجده مع المنتخب الفرنسي»لا أغلق أي أبواب، كل شيء ممكن في كرة القدم.
دائما ما أقول إن باريس بمثابة بيتي، فهو النادي العزيز علي».
وقال نكونكو «إنه يشعر بالفخر لأن أكبر أندية العالم» ترغب في ضمه، لكن لايبزج يفعل كل شيء لإبقائي.
وقال الرئيس التنفيذي للايبزج أوليفر مينتزلاف «أعرف أنه سيلعب لفريقنا في الموسم المقبل»، لكن يتردد أن النادي يسعى أيضا لتمديد العقد الذي يتضمن شرطا جزائيا قيمته 60 مليون يورو (4ر64 مليون دولار) يمكن أن يجرى تفعيله في العام المقبل.
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